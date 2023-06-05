التفاصيل الكاملة لبرنامج هاني مهنا قبل انطلاقه على إذاعة الأغاني

تنطلق أولى حلقات برنامج «مع هاني مهنا» للموسيقار هاني مهنا، في أولى تجاربه الإذاعية، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبر إذاعة الأغاني، وهو البرنامج الذي يخرجه المخرج محمد تركي.

وقال المخرج محمد تركي، لـ«الوطن»، إنّ هاني مهنا، يتحدث خلال البرنامج، عن طفولته ووالده، وسر ارتباطه بالإنشاد الديني الذي كان يداوم على سماعه داخل المنزل منذ الطفولة، وسره في تكوين شخصيته، كما سيتطرق خلال البرنامج إلى كل تفاصيل حياته والتي يروي غالبيتها لأول مرة.

تتر البرنامج بصوت إيناس جوهر

وسجل هاني مهنا، الحلقة المُرتقب إذاعتها يوم الخميس المُقبل، داخل منزله في الشيخ زايد، بينما سيكون التتر بصوت الإذاعية إيناس جوهر، أما موسيقى التتر جرى الاستعانة بموسيقى مسلسل «رد قلبي» التي صنعها هاني مهنا، نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

وبرنامج «مع هاني مهنا»، يُذاع يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة والنصف ساعة، عبر إذاعة الأغاني، لمدة نصف ساعة فقط، وهو تحت قيادة محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، ومدحت فهمي، نائب رئيس الإذاعة والمشرف العام على إذاعة الأغاني، وإخراج محمد تركي.