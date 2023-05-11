هاني مهنا يقدم برنامجا جديدا على إذاعة الأغاني

يخوض الموسيقار هاني مهنا، تجربة جديدة، إذ يستعد لتقديم برنامج إذاعي لأول مرة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر إذاعة الأغاني، التابعة للإذاعة المصرية، التي يترأسها الإذاعي محمد نوار.

تفاصيل برنامج «مع هاني مهنا»

وكشف المخرج محمد تركي، كواليس البرنامج الإذاعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع هاني مهنا.. برنامج جديد على موجات الأغاني.. هدية الإذاعة المصرية لعشاق طرب زمن الفن الجميل».

وأضاف: «كل الشكر لرئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، والشكر موصول لـ مدحت فهمي المشرف العام على إذاعة الأغاني على الثقة الغالية.. قريبًا على موجات الأغاني.. دعواتكم».

محمد نوار: الإذاعة ضمت نخبة من العاملين والهواة والمحترفين

يذكر أنّ رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، قال في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا: «الإذاعة ضمت منذ يومها الأول نخبة من العاملين بها والهواة والمحترفين والمثقفين ومن حصلوا على أعلى مستويات التدريب داخل وخارج مصر».