ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم في أسيوط، بإشراف المقدم أشرف الخولي، رئيس المباحث، من ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما 800 جرام شابو و20 تذكرة شابو، وفرش ونصف حشيش، وذلك ضمن الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بلاغ عن المتهمين

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الغنايم بقيام فلاح وعامل بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الغنايم غرب، متخذين من مسكنهم وقرا للتسويق لعملاءهم.

تكثيف التحريات وضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات شنت حملة مكبرة بمشاركة الرائد محمد رشوان، معاون أول وحدة المباحث، والضباط النقباء سيف الحفناوي و محمد المصري ومحمد ابو صغير، وتمكنت من ضبط كلا من «عصام.ع.ع - فلاح»، و«أحمد. ق. ع- عامل»، مقيمان منطقة الغنايم غرب، وبحوزتهما 800 جرام شابو و20 تذكرة شابو وفرش ونصف حشيش.

تحرر محضر بالمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة.