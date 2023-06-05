وظائف خالية بمرتبات مجزية وحوافز وتأمينات.. مؤهل عالٍ أو دبلوم معهد فني

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف خالية وفرص عمل للشباب من خريجي الكليات والجامعات باستمرار، وتكون تلك الوظائف في مختلف المجالات حتى تتناسب مع طبيعة دراسة الكثير من الفئات، كما أنها لن تكتفي بتوفير تلك التي تتطلب الحصول على مؤهل دراسي عالٍ، ولكنها توفر فرصا لجميع الفئات المختلفة.

وأعلنت الوزارة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، عن تنظيم الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، لليوم التوظيفي المفتوح، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، ليكون اليوم التوظيفي المفتوح خاص بتوفير فرص عمل في شركة مصر لتأمينات الحياة.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

وحددت وزارة الشباب والرياضة موعد تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح، ليكون يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، في مركز شباب قنا، على أن يبدأ الملتقى التوظيفي في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 3 مساء.

مميزات الوظائف المطلوبة

- توفر الشركة وظائف خالية للعمل بها في وظيفة مسؤول تأمين.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها حوافز.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازة أسبوعية (الجمعة والسبت).

الشروط المطلوبة

- يجب ألا يزيد سن الراغب في التقديم للوظائف عن 34 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ أو دبلوم المعهد الفني التجاري شعبة تأمينات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر.