كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية.. يوفر وظائف للطلاب

المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية، من أبرز المعاهد المتخصصة في النقل، يقبل فئات معينة وفق مجموعة من الضوابط والشروط، ويشتمل على تخصصات مهمة تتواكب مع خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة بالكامل وتحسين جودة الخدمات للركاب.

في التقرير التالي، تُجيب «الوطن»، على جميع الأسئلة الخاصة بالمعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية، من حيث شروط القبول والتخصصات وطبيعة الدراسة، وفق مستند رسمي حصلت عليه «الوطن».

ما هي الفئات التي يقبلها المعهد؟

يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وخريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من أقسام الكهرباء والميكانيكا.

وكيف يقدم الطلاب للمعهد؟

التقديم للمعهد يجرى عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

هل هناك شروط للتقديم؟

يشترط التقديم للمعهد اجتياز اختبار القدرات الذي يعقد بمقر المعهد ويؤهل الطالب للالتحاق به، كما يخضع المتقدمون للقبول لاختبارات لياقة بدنية وسمات وكشف طبي شامل.

ماذا عن طبيعة الدراسة بالمعهد؟

الدراسة بالمعهد داخلية لجميع الطلاب، ويجرى توفير إقامة وإعاشة كاملة لجميع الدارسين، كما أن المعهد يعتمد في الدراسة والتدريب على أحدث وسائل التدريب.

هل هناك فرص عمل لخريجي المعهد.. وما هي التخصصات؟

بالفعل يجرى توفير فرص عمل لجميع المتميزين.

يوجد بالمعهد تخصصين، الأول قسم نظم تكنولوجيا الإشارات، والثاني نظم تكنولوجيا الوحدات المتحركة.

هل يقتصر المعهد على أبناء محافظة القاهرة والجيزة فقط؟

لا.. يقبل المعهد الطلاب من جميع المحافظات.

ماذا عن طبيعة فرص عمل الطلاب؟

فرص عمل الطلاب تكون في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع قطاعات النقل والشركات الخارجية التي تعمل في مجال السكك الحديدية.

هل يوجد تدريب في المعهد؟

يدرب الطلاب داخل ورش المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان وقطاعات المترو، والمعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية والشركات الخارجيه العالمية.