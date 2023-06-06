كيفية حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الإجراءات التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للتمتع بمزاياها المتعددة.

ولفتت «التضامن» في تقرير صادر عنها، إلى أن الشخص ذوي الهمم يحصل على البطاقة من خلال اتباع ما يلي:

- تقديم تقرير طبي معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات التابع للجمعيات الأهلية.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن، أن الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، يتم إعفاءهم من تقديم النموذج الطبي المميكن، لافتة إلى أن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

- يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.