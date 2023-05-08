خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.. اعرفها

تزداد تساؤلات المواطنين عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بعد توجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على أصحاب الهمم لتوفير حياة كريمة لهم، حيث يمكن لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وتسجيل البيانات المطلوبة

، وتستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، تيسيرا على ذوي الهمم، حيث يمكنهم تسجيل الدخول واتباع الخطوات التالية:

- أدخل على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من هنــــــا.

- أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على بحث حتى تظهر لك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

- عند قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة عليك حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- توجه إلى مكتب التأهيل الذى قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظيفي الخاص بك.

بطاقة الخدمات المتكاملة

يذكر أنه لا يوجد رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، ولكن تتيح وزارة التضامن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال زيارة الرابط المذكور أعلاه.

ويمكن للاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، بعد الدخول على الصفحة الرئيسية التي تظهر بها بيانات منها «البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي» ، وبعد اختيار الخيار المرغوب الاستعلام عنه، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما شريطة أن تكون البطاقة سارية، ثم بعدها يتم النقر على خانة بحث، و ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للشخص المتقدم.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أدوات الجمهورية الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2023، بهدف توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم بشكل كبير.