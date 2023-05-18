استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، وشرحت وزارة التضامن الاجتماعي طرق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات يتوجب عليه الدخول على صفحة المجالس الطبية المتخصصة بموقع وزارة الصحة من هنا، للتقديم على موعد ومكان الكشف الطبي من قبل الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة الى بعض الخطوات التي يجب القيام بها بشكل صحيح وجاءت على النحو التالي:

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة

- بعد القيام بتحديد موعد ومكان الكشف لطبي، تقوم إحدى اللجان الطبية بإجراء الكشف الطبي.

- بعد الانتهاء من الكشف الطبي والموافقة على الطلب، يتم تحديد نوع الإعاقة وإثباتها.

- بعد ذلك يتم إرسال التقرير المثبت به تفاصيل إعاقة الشخص إلى وزارة التضامن الاجتماعي عبر نظامها الإلكتروني.

- يقوم المستفيد بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل تحديد موعد الكشف الوظيفي.

- وقوم وزارة التضامن بإجراء كشف وظيفي على الشخص المتقدم من أجل التأكد من نسبة إعاقته.

- بعد انتهاء الكشف الوظيفي يتم الموافقة عليه، ثم إرسال البيانات الخاصة بصاحب الإعاقة إلى شركة مخصصة من أجل طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة وإرسالها للشخص المستهدف.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، وقالت إنها تمكن المستفيد من الجمع بين المعاشات والكشف والعلاج المجاني بالمستشفيات، والتعيين في الجهات الحكومية بموجب نسبة الـ5%، لافتة الى أن هناك أنواعا محددة من الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.