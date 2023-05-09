خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. تعرف عليها

أتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة2023، من خلال عدة خطوات يجب على الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة القيام بها بشكل صحيح، ووفقا لوزارة الصحة والسكان جاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي على النحو التالي:

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- يتم تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الدخول على هذا الرابط.

- بعد الدخول على رابط تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- ثم الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات بشكل صحيح.

هل يمكن تغيير موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تغيير موعد الكشف الطبي دون وجود أي عائق، موضحة أنه لابد من إدخال البيانات بشكل صحيح حتى تتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول يفيد بموعد الكشف الطبي المخصص للراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.

طريقة حجز كارت الخدمات المتكاملة؟

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي نشرت فيديو توعوي للمواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة خطوات حجز كارت الخدمات المتكاملة، وكذلك موعد الرد على طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وكيفية استكمال الأوراق للحصول على هذا الكارت، الذي عملت الدولة على توفيره لذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة على تقديم كافة المساعدات لهم والامتيازات المختلفة.