خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، موضحة أنّ هناك مجموعة من الخطوات والتعلميات يجب على الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذها بدقة للحصول على طلبه.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط.

- اختيار أيقونة كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية واختيار الموعد الذي ترغب في الذهاب فيه.

- إدخال البيانات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ومنها الاسم الرباعي، والرقم القومي، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة.

- الضغط على كلمة حفظ.

تعديل موعد حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، تعديل موعد كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، واختيار موعد لتعديل موعد الكشف الطبي وفقا لما يراه الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة دون عائق.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، مميزات كارت الخدمات المتكاملة، وجاءت على النحو التالي.

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سكن حكومي.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- تخفيضات في وسائل النقل والمواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5% في المؤسسات الشركات.