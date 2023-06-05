بدائل الثانوية العامة.. اعرف شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية

يهتم الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالبحث عن أفضل وأنسب المدارس الثانوية للدراسة بها كأحد بدائل الثانوية العامة، فبعد أن كان الاتجاه المسيطر هو الدراسة في الثانوية العامة، اتجه الكثيرون في السنوات الأخيرة الماضية إلى البحث عن بدائل لها، تتيح لتخريجيها الحصول على فرص عمل مناسبة، وتضمن لهم مستقبل أفضل عند العمل بمجالاتها، مثل المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتعد مدرسة الضبعة النووية من أكثر الاختيارات البديلة للثانوية التي يهتم الطلاب وأولياء الأمور بعد انتهاء الشهادة الإعدادية، حتى يستطيعون الاطلاع على كل ما يودون معرفته حول تلك المدرسة وطبيعة الدراسة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليمية، والتي جاءت كالتالي:

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

تحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية كل عام، وجاءت شروط الالتحاق بها وفق السنوات الماضية، كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بها مصريًا من أبوين مصريين.

- ألا يزيد سن الطالب في عن 18 عاما.

- ألا تقل درجات المواد العلمية (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%.

- وبالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدرسة من محافظة مطروح، يجب أن يكون الطالب حصل على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من محافظة مطروح.

- يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الإلكترونية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى كشف هيئة.

معلومات عن مدرسة الضبعة النووية

- يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية من البنين فقط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية في حالة استيفاء الشروط.

- يحصل الطالب بعد التخرج منها على مؤهل دراسي دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات.

- تصل مدة الدراسة بمدرسة الضبعة النووية إلى 5 سنوات.

- تهدف المدرسة إلى إعداد وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عاليًا للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة الجاري العمل على إنشاءه بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام 2026.

مميزات التخرج من مدرسة الضبعة النووية

- يحصل خريج المدرسة على 3 فرص للعمل وتتمثل في الالتحاق للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، أو استكمال الدراسة في كلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية الجاري إنشاؤها إذا حقق المجموع المطلوب لذلك، والكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات، بالإضافة إلى الالتحاق بإحدى البعثات المتوقع إيفادها لإحدى الدول للمساهمة في بناء المفاعل النووي السلمي، ثم العودة للعمل بالمفاعل النووي المصري.