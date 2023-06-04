لطلاب الشهادة الإعدادية.. بدائل الثانوية العامة بالقليوبية للحصول على وظيفة

تعد مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية من أهم بدائل الثانوية العامة بالقليوبية للحاصلين على الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تعلن نتيجتها خلال الأيام المقبلة، حيث تتيح وزارة التعليم والتعليم الفني مدارس فنية متخصصة من بنها نوعية مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر تعليمًا ووظائف وإعدادًا وهذه كوادر مؤهلة لسوق العمل بجانب أنها تتيح الالتحاق بالجامعات والكليات المتخصصة بعد اجتياز مرحلة الدراسة

تستعرض«الوطن» بدائل الثانوية العامة بالقليوبية المتاحة أمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 ومتوفر الالتحاق بها ومن أبرزها مدارس التعليم الفندقي والصناعي والتجاري ومدارس التمريض بجانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحتضنها المحافظة ومنها إيجيبت جولد «الحلي والذهب بالعبور»، ومياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد ومبارك كول بشبرا وجميعها بوابة لطلابها للدخول للجامعات كما توفر وظائف وتفتح مجالات في سوق العمل.

بدائل الثانوية العامة بالقليوبية أبرزها إيجيبت جولد

أوضح الصادق السيد مدير عام التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه من أبرز بدائل الثانوية العامة بالقليوبية مدرسة إيجيبت جولد بالعبور ويحصل الطالب منها على شهادة دبلوم فني تكنولوجي في صناعة الحلي والمجوهرات معتمد من وزارة التربية والتعليم وشهادة جودة معتمدة من الشركة للتأهيل لسوق العمل وتوفر له فرصة عمل بمصانع الشركة المشرفة على المدرسة وتتيح لخريجيها الدراسة الجامعية في كل المعاهد والكليات الخاضعة لتنسيق التعليم العالي.

بدائل الثانوية العامة بالقليوبية .. مدرسة مياه الشرب

أضاف الصادق السيد، أنه من أهم بدائل الثانوية العامة بالقليوبية المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد وعليها إقبال كبير للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية وتوفر فرصة عمل لخريجيها فور التخرج وتعد بوابة لكليات الهندسة ومتاح الالتحاق بها لطلاب القاهرة الكبري القليوبية والقاهرة والجيزة وبها 3 تخصصات هي تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

مبارك كول أبرز بدائل الثانوية العامة بالقليوبية

أشار مدير التعليم الفني إلى أنه توجد مدرسة مبارك كول ضمن بدائل الثانوية العامة بالقليوبية ضمن منظومة التعليم المزدوج بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية وتقوم على مشاركة رجال الأعمال والمصانع الخاصة بالتعليم مع الحكومة ممثلة في وزارة التعليم في تعليم وتدريب الخريجين لتوفير الأيدي العاملة والماهرة المدربة لمصانعهم وربط الدراسة بسوق العمل.

بدائل الثانوية العامة بالقليوبية مدارس التمريض والصناعي والفندقي والزراعي

أضاف مدير التعليم الفني أنه بجانب هذه المدارس المشار إليها توجد بالمحافظة عدد كبير من المدارس ضمن بدائل الثانوية العامة بالقليوبية، منها:

- المدارس الفنية الصناعية 3 سنوات و5 سنوات.

- المدارس الفنية الفندقية 3 سنوات و5 سنوات والزراعية 3 سنوات و5 سنوات.

- ومدارس التمريض المنتشرة بالمحافظة ولكنها تتبع منظومة وزارة الصحة.

أوضح أنها كلها بدائل للثانوية متوافرة للطلاب الناجحين في الإعادية العامة بالقليوبية وتوفر فرصًا تعليمية تساعد في الالتحاق بالجامعات وسوق العمل كل في تخصصه.