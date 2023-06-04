مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023.. بدائل الثانوية العامة
كتب:
أسماء أبو السعود
05:35 م | الأحد 04 يونيو 2023
طلاب مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023
يضع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023 أحد أبرز بدائل الثانوية العامة نُصب أعينهم، بل إنّها تأتي على رأس أولوياتهم للالتحاق بها، والدراسة في أقسامها المتميزة، خصوصًا أنّها توفر لخريجيها فرص عمل مرموقة خصوصًا في مجال البترول عقب إنهاء دراستهم، كما أنّه يمكن لطلابها الالتحاق بكليات مميزة أبرزها كلية الهندسة.
تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023 أحد أبرز بدائل الثانوية العامة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويها في كل مكان.
مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023
وطرح العشرات من الطلاب سؤالًا حول أين توجد مدارس البترول؟ فيما تنتشر فروع مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023 أحد بدائل الثانوية العامة، في عدة محافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا.
من كام تقبل مدارس البترول في 2023؟
وحول سؤال من كام تقبل مدارس البترول في 2023؟ فإنّ كل قسم يختلف في درجة القبول عن القسم الآخر بينما من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بين 260 درجة فيما أعلى للحاصلين على الشهادة الإعدادية مثل تنسيق العام الماضي.
ما هي مصاريف مدارس البترول؟
وتبدأ مصاريف مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2023 أحد بدائل الثانوية العامة، بدءًا من 1000 جنيه وتختلف المصاريف بحسب الأقسام والسنة الدراسية.
الكليات المتاحة بعد مدرسة البترول
ويتوفر عدد من الكليات المتاحة بعد مدرسة البترول التي يمكن للطلاب استكمال دراستهم بها للحصول على مؤهل عالي وأبرزها:
كلية الهندسة بعد عمل معادلة وطبقًا لشروط مكتب التنسيق.
كلية التعليم الصناعي.
كلية التربية العام.
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.
المعهد العالي للحاسب الآلي.
المعهد الفني للآثار.
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.
شروط التقديم في مدرسة البترول 2023
وفيما يخص شروط التقديم في مدرسة البترول 2023 فإنّها تتضمن الأول:
- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول وفقًا لتنسيق مدرسة البترول.
- أن يكون الطالب جيدًا في اللغة الإنجليزية وحاصل على درجة مرتفعة في مادة اللغة الأجنبية.
- اجتياز الطلاب للاختبارات الصحية والنفسية وكشف الهيئة.
- ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا.
- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.
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