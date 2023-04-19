وزير قطاع الأعمال يوجّه بزراعة الذرة الشامية والصفراء في توشكى

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الغذاء والمحاصيل الذيتية في نطاق الأراضي التابعة لشركة جنوب الوادي للتنمية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، حيث وجّه بزراعة محصول الذرة الشامية والصفراء خلال الموسم الزراعى الصيفي الحالي، وبدء زراعة مساحة تجريبية بمحصول فول الصويا تمهيدا للتوسع في زراعة المحصول خلال الموسم المقبل.

وأضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها الشركة، واللواء أحمد حسانين الرئيس غير التنفيذي لشركة جنوب الوادي، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة رئيس جهاز تحديث الصناعة، أنّ توشكى منطقة واعدة وبكر وتصلح لإقامة أنواع متعددة من المشروعات البيطرية ومشروعات التصنيع الزراعي، ويجب استغلال إمكانيات جهازي التمثيل التجاري وتحديث الصناعة لشرح الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها في ظل توافر المياة اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية سواء كانت زراعية أو تصنيع زراعي، إضافة إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية ومشروعات تصنيع اللحوم.

عصمت: مساحة تجريبية لمحصول فول الصويا

وقال الدكتور عصمت، إنّ هناك نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص في زراعة مساحات تقترب من 15 ألف فدان، وهناك نحو 4000 فدان جاهزة للزراعة ومزودة بأحدث وسائل الري المدفعي، وتصلح للزراعة بمختلف أنواع المحاصيل، مشيرا إلى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المجزر الآلي إلى 100 ألف رأس سنويا، وإضافة مساحات جديدة إلى المحجر البيطري، والنظر في توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع الجلود الملحق بالمجزر.