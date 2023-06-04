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ارتفاع معدل توريد القمح لـ324 ألف طن للصوامع بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:37 م | الأحد 04 يونيو 2023
إرتفاع توريد القمح إلي 324 ألف طن بالدقهلية

إرتفاع توريد القمح إلي 324 ألف طن بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه جرى ارتفاع معدل توريد القمح بمحافظة الدقهلية إلى 324 ألف طن منذ بداية موسم حصاد القمح 2023، وجرى نقلهم إلى مواقع التخزين والصوامع المحددة من قبل المديرية لتخزين القمح بها.

وأكد«دايره» في بيان صحفي له أن توريد القمح في الصوامع ومواقع التخزين بالدقهلية جاء بناء على توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بخصوص موسم القمح 2023.

ارتفاع معدل توريد القمح لـ324 ألف طن بالدقهلية

وأشار«دايرة» إلى ارتفاع مستوى التوريد إلى 324173 ألف و752 كيلو من الأقماح موسم 2023، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، مع استمرار اللجان المسؤولة عن توريد القمح بكل موقع تخزيني.

وأفاد شريف صليب مسؤول عن توريد القمح بمديرية التموين بالدقهلية إلى أن التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل إلى 1156 طن 806 كيلو بنهاية عمل اليوم الأحد.

حملات تموينية على المزارعين والمصانع بالدقهلية

وشدد«دايرة» وكيل وزارة التموين بالدقهلية على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة او شونة وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية علي الأسواق والمصانع والمزارعين، بضرورة تسليم القمح للصوامع والمواقع التخزينية.

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