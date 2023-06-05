توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عاصفة ترابية وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأربعاء، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية هبوب الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وتستمر تلك الرياح على مدار يوم الخميس.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.