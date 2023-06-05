 محافظ الجيزة يكلف بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي سير المارة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة تفقدية بأحياء شمال الجيزة والوراق؛ شملت شوارع مطار إمبابة والبوهي والقومية، التي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور 26 يوليو.

تفقد اللواء أحمد راشد، الأعمال الخاصة بإنشاء مطالع ومنازل توسعات محور 26 يوليو بمنطقة مطار إمبابة، التي وجّه خلالها برفع نواتج الأعمال بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

مراعاة البعد الجمالي

كما تابع المحافظ، مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع أسفل محطة مترو الأنفاق الجديدة بشارع البوهي ضمن الخط الثالث، موجها باستغلال جميع المساحات المتاحة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق أسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يوجه بدهان وجهات المنازل المطلة على جانبي المترو

ووجّه راشد بدهان وجهات المنازل المطلة على جانبي المترو؛ لمراعاة البعد الجمالي للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع في الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية في شارع البوهي، وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير الطريق والتي وجّه خلالها الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إنشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع أسفل المحطة.

دعم قطاعات جديدة

كما وجّه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل بمجازاة مشرف النظافة المسؤول عن قطاع القومية العربية مع التشديد على شركات الجمع السكني بالالتزام بالأعمال المسندة لها على أكمل وجه وإدخال شركات أخرى في حال الاحتياج لدعم قطاعات جديدة، مشددا على رئيس حي الوراق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالجزيرة الوسطى مع رفع جميع أشكال التعديات على خط التنظيم بالشارع.

كما تابع المحافظ، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مجمع المدارس بشارع المطار، وذلك للوقوف على نسب الأعمال الجاري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية؛ إذ وجّه المحافظ بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، التي أكد لهم أن منطقة إمبابة وحي شمال يشهدان طفرة حضارية كبيرة عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ في ختام جولته على تفقد أعمال دهان العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بنطاق أرض اللواء وحي شمال، التي وجه خلالها بضرورة توحيد ألوان الدهانات وتنفيذها على أكمل وجه.

ورافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمشرف على حى شمال وشفيق جلال رئيس الهيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.