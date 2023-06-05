«التعليم» توجّه المديريات بمتابعة التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023، بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، في ضوء إجراءات الوزارة لمتابعة المدارس الخاصة «عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية».

لجان لمتابعة المدارس الخاصة

وأكد الكتاب الدوري، أنّه يتعين على المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدوري على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة «التوجيه المالي والإداري»، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.