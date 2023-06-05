استجابة محمد رمضان تسعد قلب «أحمد»: الدنيا اتغيرت في لحظة

فرحة كبيرة داخل منزل أحمد عبدالرحمن من المنزلة بالدقهلية، بعد أن استجاب الفنان محمد رمضان لطلبه الذي وجهه له عبر «فيسبوك»، حيث ناشده من خلاله بمساعدته في تكاليف الزواج.

محمد رمضان يستجيب لـ عبدالرحمن

بدأت الحكاية بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص من المنزلة، يطلب مساعدة الفنان محمد رمضان في تكاليف الزواج، لأن ظروفه المادية تحول دون تكوين أسرة، وفاجأه «رمضان» باستجابته، كما طلب بياناته للتواصل معه.

عبدالرحمن: الدنيا اتغيرت في لحظة

وخلال حديثه لـ«الوطن»، عبّر «عبد الرحمن» الشهير بـ«حمادة السبيتي»، عن فرحته باستجابة الفنان محمد رمضان، «أول ما عرفت أن محمد رمضان استجاب ورد على الفيديو بتاعي، وطلب أنه يتواصل معايا، حسيت أن ربنا بيراضي قلبي ويفرحني، كأن الدنيا اتغيرت في لحظة، وكل حاجة وحشه بتعدي».

وأضاف أنه فكر في البداية في عمل الفيديو لأنه يعلم بطيبة قلب محمد رمضان، «دايما بشوف استجابته لحالات الخير، ومساندته للناس، لأنه فنان بدأ من الصفر فقلبه حاسس بكل الناس البسيطة اللي زينا».

وأكد «عبدالرحمن» أنه ذهب إلى أحد المقربين منه ويدعى مجدي فراج، وطلب منه تصوير فيديو يطلب فيه مساعدة محمد رمضان، «طلبت من مجدي يصور الفيديو، وفعلا صوره لأني من غير موبايل أو رقم هاتف أقدر أتواصل به مع أحد، ومجدي وافق ونزل الفيديو».

وأوضح أنه ينتظر تواصل محمد رمضان بشكل مباشر معه في أقرب وقت، «من بعد ما عرفت بالاستجابة وأنه كتب على الفيس موافقته على مساعدتي، وأنا في انتظار اتصال منه، أنا مش معايا تليفون لكن بطلب من محمد رمضان يتواصل معايا عن طريق مجدي».

مجدي فراج، مصور فيديو «عبدالرحمن»، قال خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الحكاية بدأت من خلال زيارة أحمد له، «أنا بساعد أحمد علطول، وفي يوم طلب مني أني أصوره، ونزلتها على حسابي، لقيت نسبة مشاهدة عالية جدا، وفي النهاية اتفاجأت بتعليق محمد رمضان».

أهالي المنزلة ينتظرون زيارة محمد رمضان

وأكد أن استجابة محمد رمضان لطلب «عبدالرحمن» هو خبر مفرح لكل أهالي المنزلة، «الناس كلها منتظرة محمد رمضان ونزوله المنزلة، كلهم فرحانين باستجابته لحالة أحمد، ونفسهم يساعدوا بجد، كلهم متأكدين أنه هيساعده لأن محمد رمضان اتعرف بالجدعنة والشهامة بين المصريين».