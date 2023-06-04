47 ألف جنيه إيرادات فيلم هارلي لـ محمد رمضان بدور السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ47 ألفا و187 جنيها، إذ احتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، فيما يتصدر فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، القائمة بإيرادات تقدر بـ254 ألفا و288 جنيها، فيما تذيل القائمة فيلم ساعة إجابة بإيرادات ألف و369 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي والذي بدأ عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

قصة فيلم هارلي

تدور قصة فيلم هارلي عن عالم الإدمان والمخدرات، من خلال هارلي الذي يتورط مع إحدى العصابات ويدخل ضدهم في معارك شرسة مستندًا إلى ذكاءه، ولكن تحدث مفاجآت صادمة في حياته تقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم ع الزيرو

ويستعد محمد رمضان، لطرح فيلمه الجديد ع الزيرو بدور السينما، والذي يجمعه لأول مرة بالفنانة نيللي كريم، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو.