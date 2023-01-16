استجابة لمناشدته.. محمد رمضان يضم إحسان الترك لـ«العمدة» والأخير يكشف التفاصيل

أعلن الفنان إحسان الترك انضمامه لأسرة مسلسل «العمدة»، للمخرج محمد سامي، وبطولة الفنان محمد رمضان، بعد استجابة الأخير لمناشدته بالعمل معه.

وكشف «الترك»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن كواليس انضمامه للمسلسل المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل قائلاً: «بعد مناشدتى للفنان محمد رمضان بأن يضمني في عمل فنى معه تفاجأت باتصال هاتفي، أمس، من فريق الإنتاج الخاص بمسلسل «العمدة»، وأبلغوني برغبتهم في ضمي لأسرة المسلسل.

إحسان الترك عن محمد رمضان: زي ابني

وتابع الفنان إحسان الترك قائلا: «اتجهت إلى اللوكيشن، اليوم، واستقبلني الفنان محمد رمضان بحفاوة بالغة، كان استقبالاً رائعاً وكأن ابن يستقبل والده، ورحب بي أمام الجميع وأخبرنى بأنه استمع إلى مناشدتي، وعلى الفور استجاب لها وسأكون معه في مسلسل رمضان 2023 وأنا الآن داخل اللوكيشن سأصور مشاهدي الأولى».

إحسان الترك: محمد رمضان جدع وابن بلد

وأضاف الفنان إحسان الترك قائلا: «اللي بيني وبين محمد رمضان علاقة أبوة، أنا اشتغلت معاه كتير قبل كدا، بجد بحبه جدا، لأنه انسان رائع على المستوي الشخصي وجدع وابن بلد، وبجد أنا بعتبره زى ابني، فلما طلبت منه حاجة زى دي كنت بطلبها من قلبي بجد إن أب بيطلب طلب من ابنه من غير أي كسوف».

يذكر أن الفنان إحسان الترك، كان قد ناشد الفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأن يضمه في عمل فني معه.