نجوم الفن ينعون الملحن محمد النادي: «فقدانك صدمة كبيرة»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الملحن الشاب محمد النادي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة.

نجوم الفن ينعون محمد النادي

وتحولت صفحات السوشيال ميديا لنجوم الفن إلى دفتر عزاء مفتوح للملحن الراحل محمد النادي وكتب محمد العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «لا إله إلا الله محمد النادي مات، صدمة كبيره جدا، إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا نادي».

أما الفنان محمد دياب فكتب عبر الـ«فيسبوك»، قائلا: «ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك الملحن محمد النادي في ذمة الله».

ونعاه الملحن عزيز الشافعي قائلا: «إنا لله وإنا إيه راجعون رحيل الزميل الغالي والملحن المصري الشاب محمد النادي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنان محترم وموهوب أثرى الموسيقى المصرية ورحل في ريعان شبابه ولا نقول إلا ما يرضي الله، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن خاتمتنا جميعا».

وكتب الفنان علي الحجار عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «العزيز الملحن الشاب محمد النادي ربنا يرحمك ويكتبلك الجنة»، كما نعاه السيناريست أيمن بهجت قمر قائلا: «فقدانك صدمة وخبر صادم وحزين وفاة زميلنا وأخونا الملحن الشاب محمد النادي عاش حياته في هدوء ورحل بهدوء متتعزش على اللي خلقك يا محمد.. البقاء لله، نسألكم الفاتحة والدعاء».