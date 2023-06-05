رسالة مؤثرة من المنتج هاني محروس في وداع الملحن محمد النادي: «صاحبي مشي»

نعى المنتج هاني محروس الملحن محمد النادي، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ39 عامًا، برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هاني محروس يودع محمد النادي

وكتب هاني محروس: «إيه دا يا أبو إياد، إنت روحت فين هو أنا وأنت خلصنا اللي ورانا، يا عم أنت لسة هتفرح بشغلك اللي جاي، عيالك وبيتك وحياتك اللي عمال ترتب ليها، إية يا نادي ايه يا صاحبي ده هموت وهتجنن عليك يا أخويا وصاحبي هضحك وناكف في مين محمد النادي، صاحبي مشي».

وكان أول من أعلن خبر وفاة الملحن محمد النادي، الفنان كريم محسن، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله و إنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته، يا أطيب خلق الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يخليكم».

عزيز الشافعي ينعى محمد النادي

ونعى عدد كبير من المطربين وصناع الأغنية في مصر، الملحن محمد النادي، أبرزهم عزيز الشافعي، الذي كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الزميل الغالي والملحن المصري الشاب محمد النادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنان محترم وموهوب أثرى الموسيقى المصرية، ورحل في ريعان شبابه، ولا نقول إلا ما يرضي الله، نسأل الله له الرحمة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن ختامنا جميعًا».