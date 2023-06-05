مؤسس «مسعف الشارع»: اهتمام الرئيس بصحة المصريين شجعني على إطلاق المبادرة

قال أحمد الفداوي، مؤسس مبادرة مسعف الشارع، إنَّ فكرة تأسيس مبادرة مسعف الشارع جاءته منذ عام وكانت مجرد فكرة قبل أن يتشجع وينفذها بدافع 3 عوامل، وهي مواقف شخصية قابلها في حياته لمصابين بحاجة إلى الإسعاف، وتماشيًا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية، ثمَّ رغبته في أن يكون إيجابيًا ويخدم وطنه.

إطلاق مبادرة مسعف الشارع

وأضاف «الفداوي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أنَّ إطلاق مبادرة مسعف الشارع ستمكنه أن يكون له دور إيجابي تجاه الوطن من خلال عمل يتقنه وأن يكون إيجابيًا، مؤكدًا أنّ من يحب بلده لا يصح أن يكون سلبيًا.

اهتمام الرئيس السيسي بالمبادرات الصحية

وتابع مؤسس مبادرة مسعف الشارع، بأنَّ اهتمام الرئيس السيسي في الحديث عن المبادرات الصحية شجعه على مواصلة العمل في مبادرة مسعف الشارع، خاصةً أنّها جزء من مجال عمله فهو خريج تمريض القصر العيني جامعة القاهرة.

المبادرة ستساهم في نشر ثقافة الإسعافات الأولية

أوضح «الفداوي»، أنَّ المبادرة ستعمل على نشر هذه الثقافة في مصر، وهي ثقافة الإسعافات الأولية، والتي تتميز بها معظم دول العالم وتوفر على المجتمع والدولة أيضًا الكثير بإنقاذ الأرواح، قائلا: «مبادرة مسعف الشارع وعمل الإسعافات الأولية ينقذ المُصاب من عدة أخطار أبرزها الاختناق والإغماء والنزيف».