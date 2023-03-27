كلية «تمريض كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للطلاب

نظم مركز تعزيز المهارات الصحية والتمريضية بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، على مدار يومين، بواقع 12 ساعة نظريا ومثلها عمليا، اليوم الاثنين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة غازي، مدير مركز تعزيز المهارات الصحية والتمريضية.

طرق التعامل مع الحادث والإسعافات اللازمة

ونوّهت الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، في جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أهمية الإسعافات الأولية مع تأكيد ضرورة إلمام كل فرد في المجتمع بأساسيات الإسعافات الأولية بهدف إنقاذ المصابين وسرعة إسعافهم وكيفية التعامل معهم لحين وصول سيارة الإسعاف عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نتعلمها معا من أعضاء هيئة التدريس.

الإسعافات الأولية حماية للمصاب من المخاطر

وأشارت الدكتورة فاطمة أبو العلا، المدرس بقسم التمريض الباطني الجراحي، بجامعة كفر الشيخ، من خلال الندوة، إلى أنّ الإسعافات الأولية هي إجراء لرعاية وعناية الحالات المصابة، ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من فئات المجتمع، وأن الندوة تهدف إلى التوعوية وإكساب المشاركين المهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية، والتعامل مع الإصابات كدورٍ وقائي، وإجراء تدريبات في علم الإسعاف والسلامة العامة، ومساعدة المصابين في حدود الإمكانيات المتاحة والإبقاء على حياتهم.

وأضاف الدكتور حمادة عبدالحميد، المعيد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، بجامعة كفر الشيخ، عبر الدورة، أن الأمر يستوجب التعامل بشكل صحيح مع الحالة المصابة حتى لا تحدث أي مضاعفات قبل تحويلها إلى المستشفى المتخصص والتعامل بحرص شديد مع المصاب في الحادث وعدم تحريكه إذا كان فاقدا للوعي وأيضا التعامل مع النزيف الخارجي بربط المنطقة التي يخرج منها الدم.

بينما تضمنت الدورة ورشة عمل وشرح تفصيلي عن تعريف الإسعافات الأولية وأهميتها ومهارات المسعف وحالات النزيف وانواعها والاختناق، والإسعافات الأولية في حالات الانعاش القلبي الرئوي وكيفية فتح الممر الهوائي، شرح نظري وعملي، لكيفية إسعاف النزيف، وكيفية عمل إنعاش للقلب والرئة من خلال التنفس الصناعي وتدليك القلب، إضافة إلى كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعي والحروق بأنواعها والكسور بأنواعها، وتم تطبيق تمثيلي لبعض الإسعافات الأولية بمشاركة بعض الطلاب، وتم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.