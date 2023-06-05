مصطفى قمر ينعى الملحن محمد النادي: «ربنا يجمعني معك في الجنة»

حرص الفنان مصطفى قمر على نعى رحيل الملحن محمد النادي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة صحية وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حيث شارك الفنان مصطفى قمر عددا من الصور التي جمعته بالملحن محمد النادي وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا غليه راجعون توفي إلى رحمة الله صديقي وأخي الأصغر الملحن الفنان محمد النادي، أتذكر الآن أول لحظة جمعتني به ومعه والده عندي بالمنزل وقلت له حيبقى من أهم الملحنين في مصر والوطن العربي».

مصطفى قمر ينعى رحيل الملحن محمد النادي

وتابع الفنان مصطفى قمر قائلا: «قدمته وكانت البداية والنهاردة نهاية المشوار وبينهما اتمتعنا بألحانه وأخلاقه الراقية وخفة دمه وصحبته الحلوة ربنا يجمعني معك في الجنة يا محمد نكون صحبة كمان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.. البقاء لله أدعو له بالرحمة والمغفرة».