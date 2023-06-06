أغنية وحيدة ألَّفها الملحن محمد النادي في مسيرته الفنية قبل وفاته

رحل عن دنيانا الملحن محمد النادي، صباح أمس، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، ليفقد عالم الفن واحدا من أهم الملحنين في الوسط الغنائي بمصر والعالم العربي.

«يا باي» من غناء مصطفى حجاج

محمد النادي كانت له تجربة في كتابة كلمات الأغنية مع الفنان مصطفى حجاج، حيث قدم له كلمات أغنيته الأخيرة «يا باي» التي طرحت عنوانا لألبومه عام 2021.

كان النادي قد كشف لـ«الوطن» في تصريحات سابقة، أن موهبة الشعر كانت لديه منذ فترة، ولكنه كان مترددا في الكشف عنها لنجاحه كملحن، وأنه حين ما عرض كلمات أغنية ياباي على المنتج هاني محروس وافق عليها على الفور لكي يقدمها الفنان مصطفى حجاج.

كلمات أغنية يا باي

وكان جوايا ليك حب في قلبي أظنه خرج

وده يوم المُنى استنيته ياما يجي يوم الفرج

في الغل وفي القسوة اللي في قلبك حدث ولا حرج

لو كان جوايا ليك حب في قلبي أظنه خرج

وده يوم المُنى استنيته ياما يجي يوم الفرج

في الغل وفي القسوة اللي في قلبك