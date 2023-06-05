نيكي هايلي تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدي إلى «حرب عالمية»

حذرت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري والسفيرة السابقة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الاثنين، من احتمال اندلاع حرب عالمية، إذا انسحبت أوكرانيا من حربها ضد روسيا، ودعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات المناسبة في الأزمة.

أهمية فوز أوكرانيا بالنسبة للغرب

وقالت «هايلي»، في تصريحات لشبكة «سي سي إن» الأمريكية، قبل قليل، إن «الأمر أكبر من أوكرانيا، هذه أزمة على الحرية، وهي أزمة علينا الفوز بها»، وأضافت: «ما يجب أن نفهمه هو أن فوز أوكرانيا هو فوز لنا جميعًا».

تأثير انسحاب أوكرانيا من المواجهة

وتابعت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية بقولها: «الكل يريد أن يعرف جيدًا كيف تنتهي هذه الأزمة، سينتهي الأمر في يوم واحد إذا انسحبت روسيا، أما إذا انسحبت أوكرانيا، فإننا جميعًا ننظر إلى حرب عالمية».