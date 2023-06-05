الشيخ خالد شعبان يكشف لقناة الناس أحكام المد في القرآن وأهميتها

قال الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الحديث عن أحكام المد وهي أحد الأمور الهامة التي تكثر في كتاب الله ويجب تطبيقها عند قراءة القرآن.

شعبان: الزيادة أو النقصان أبرز إشكاليات أحكام حروف المد

وأضاف «شعبان» خلال إحدى حلقات برنامج «مع التلاوة» الذي يقدمه على قناة الناس، أنَّ الإشكالية في أحكام المد أنَّ كثير من الطلاب والقراء إما يزيدون أو يُنقصون فيه، موضحاً أهمية معرفة بيانه ومقداره ومتى يجب أن يزيد أو يقل حتى يتثنى لقارئ كتاب الله الإلمام بقواعد التجويد والتلاوة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.