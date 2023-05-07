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داعية إسلامي يكشف عبر قناة الناس أحكام «اللام» الساكنة فى التلاوة

كتب:

محمد عزالدين
08:48 م | الأحد 07 مايو 2023
الشيخ خالد شعبان

الشيخ خالد شعبان

كشف الشيخ خالد شعبان، الداعية الإسلامي فى حلقة اليوم من برنامج «مع التلاوة» على قناة الناس، أحكام «اللام الساكنة» فى تلاوة القرآن. 

وقال «شعبان» إن اللام الساكنة فى الاسم لها حكمان فقط، أما تُدغم أو تُظهر، مضيفًا «اللام الشمسية تُدغم مثل (الشمس) ، اللام القمرية تُظهر مثل القمر».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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بقلم محمد عزالدين