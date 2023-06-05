الشيخ خالد شعبان يكشف لقناة الناس سبب تسمية حروف المد في القرآن

قال الشيخ خالد شعبان، إنَّ حروف المد تعد الأطول في اللغة العربية وهي ثلاثة أحرف «الواو والألف والياء»، مؤكداً ضرورة إطالة نطق الياء أو الواو في بعض الكلمات، ومستشهدًا بأول ما ننطق عند قراءة القرآن «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

حروف المد ثلاثة

وأضاف «شعبان»، مقدم برنامج «مع التلاوة» على شاشة قناة الناس، أنَّ سبب تسميتها بحروف المد هو إمكانية أن نزيد في مدها ونطيل نطقها مع إخراج الهواء طالما النفس موجود، قائلا إنَّ المطلوب من قارئ كتاب الله معرفة ومراعاة أحكام المد عند نطق أحرف المد الثلاث.

قناة الناس في شكلها الجديد

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.