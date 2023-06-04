أستاذ حديث عبر قناة الناس: قصة زواج سيدنا محمد من حفصة تعلمنا حفظ السر

قال الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ سيدنا عمر بن الخطاب ذهب ذات يوم يشكو إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- سيدنا أبي بكر وسيدنا عثمان بن عفان – رضوان الله عليهم - عدم قبولهما طلبه الزواج من ابنته حفصة بعد وفاة زوجها عنها.

نبوي: أبو بكر وعثمان يحفظان سر رسول الله

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» المُذاع عبر قناة الناس في حلقة بعنوان «حسن العهد من الإيمان»، أنَّه عندما تُوفي زوج السيدة حفصة ابنة سيدنا عمر بن الخطاب وأراد أن يبحث لها عن زوج كريم يليق بها، ذهب في البداية إلى سيدنا عثمان وعرض عليه الزواج من «حفصه» وكان رد عثمان» «سأنظر في أمري»، وكذلك كان رد الفاروق عمر على طلب سيدنا أبي بكر، ما أحزنه «فكيف يعرض ابنته على اثنين من أقرب الناس إليه ويرفضان الزواج بها»، ولكن في موقفهما حفاظ على سر النبي.

زواج سيدنا محمد من السيدة حفصة

تابع أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنَّه بمرور الأيام تكشف لسيدنا عمر سبب سكوت أصحابه عن طلبه، فلم يكن يعلم رغبة النبي – صلى الله عليه وسلم- الزواج من ابنته وهو ما أسعده بشدة، وكان قبلها بأيام ذهب إلى رسول الله يشكو إليه فعل «أبي بكر» و«عثمان» وموقفهما من عرضه الزواج من حفصة عليهما، وكان رد النبي وقتها أنَّه «يتزوج حفصةً من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة»، وكان يقصد زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة وزواج عثمان من ابنته «أم كلثوم».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.