إمام مسجد عمرو بن العاص يحكي عبر قناة الناس موقفًا جميلًا جمع النبي بابنته فاطمة

حكى الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، موقفًا حدث بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة الزهراء، يعبر عن الطريقة التي كان يربي بها النبي أهل بيته، قائلا: «بعض الناس الآن يحزنون إن أنجبوا البنات، رغم أن البنات هن المؤنسات الغاليات وبركة البيوت، والبنت في البيت رحمة تُولد ضيفة في بيت أبيها وهنيئًا لمن أكرمها وأسعدها».

وقال «عزام»، في حواره ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «السيدة فاطمة دخلت على سيدنا النبي في مجلسه مع كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكان علي بن أبي طالب صغيرًا، وعندما دخلت فاطمة وقف النبي لها وقبلها بين عينيها وأجلسها عن يمينه وقال لها مرحبا بأم أبيها».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.