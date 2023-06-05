أستاذ بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: كتمان الأسرار أبرز أصول العشرة الطيبة

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ نبي الرحمة المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم – قد أرسى مجموعة من الأصول والمبادئ العامة التي يجب الحفاظ عليها والتمسك بها في المجتمعات للحفاظ على تماسكها وترابطها.

نبوي: الحفاظ على الأسرار أبرز أصول العشرة الطيبة

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» المُذاع عبر قناة الناس في حلقة بعنوان «حسن العهد من الإيمان»، أنَّ الحفاظ على الأسرار وعدم إفشائها من أبرز أصول العشرة الطيبة التي يجب تطبيقها على كل المستويات سواء داخل الأسرة أو حتى في بيئة العمل للحفاظ على تماسك المجتمعات وترابطها.

قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة حفصة

تابع أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ هناك قصة وقعت أحداثها بين النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وثلاثة من أصحابه هم؛ سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان – رضوان الله عليهم – والتي تحمل معاني تؤكد حرصهم الشديد على كتمان السر وعدم إفشائه، والقصة عن عرض سيدنا عمر تزويج ابنته حفصة على كل من «أبي بكر» و«عثمان» واللذان قابلا طلبه برده بلطف قائلين «سننظر في أمرنا» ما أحزنه لأنه لم يكن يعلم برغبة النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والتسليم - في الزواج منها بعد، ولكنهما كانا يعلمان ولم يشاءا إفشاء سر النبي الكريم.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.