مفيد شهاب لـ«القاهرة الإخبارية»: مسيرة الحروب أثبتت فشل نظرية الأمن الإسرائيلية

قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية الأسبق، إنّه منذ عام 1973 بعد النصر العسكري العظيم الذي حققته القوات المسلحة، ومرورا بمفاوضات السلام والجهد السياسي الذي بذل لإقرار حق مصر في استرداد جميع أراضيها وكذا كافة الدول العربية، وانتهاء معركة تحرير آخر بقعة عن طريق التحكيم الدولي وإعمال قواعد القانون الدولي وهي أرض طابا في سنة 1988، هذه المسيرة أكدت فشل نظرية الأمن الإسرائيلي.

القوات المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل كانت تزعم بعد أن حققت نصرا مفاجئا سريعا عام 1967، في الحقيقة القوات المصرية لم تحارب وإنما أُخذت على غرة، وحدثت للأسف نكسة وهزيمة للقوات المصرية.

فشل نظرية الأمن الإسرائيلي

وأكد أن هذا لم يؤثر إطلاقا على معنويات القوات المسلحة ولا على معنويات الرأي العام المصري ولا على ثقة زعيم الأمة الراحل جمال عبدالناصر، بأنه رغم ما حدث في 5 يونيو 67 إنما من واجبنا ومن حقنا وفي مقدرتنا أن نستعيد الأرض وأن نلقن إسرائيل درسا، وأن نثبت لها أن نظرية الأمن الإسرائيلي هي نظرية خادعة.