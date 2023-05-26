«القاهرة الإخبارية»: بلينكن يزور أوروبا لبحث قضايا الأمن القومي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اعتزام أنتوني بلينكن زيارة السويد والنرويج وفنلندا، نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو، بهدف تعميق التعاون في قضايا الأمن القومي والاقتصاد، فضلًا عن مشاركته وزيرة التجارة جينا ريموندو في قيادة الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاجتماع سيركز على التكنولوجيا النظيفة

وأوضح التقرير الذي عرضته «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماع سيركز على التكنولوجيا النظيفة، ومحاسبة روسيا، ودعم أوكرانيا وزيادة التعاون التجاري، في السويد في الفترة من 29 إلى 31 مايو، وسيلتقي خلال الزيارة، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ونظيره توبياس بيلستروم.

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو، إلى النرويج، للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو؛ لمناقشة الاستعدادات لقمة حلف الناتو في يوليو في فيلنيوس، ودعم أوكرانيا، كما يلتقي رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، ونظيرته أنكن هويتفلدت.

تسليط الضوء على العلاقات القوية الثنائية

وبعد النرويج يتوجه بلينكن، إلى هلسنكي، في فنلندا، لتسليط الضوء على العلاقات القوية الثنائية، التي وصفتها وزارة الخارجية بـ«القوية»، مع أحدث حليف في الناتو، ويتضمن جدول الزيارة، لقاءً بين وزير الخارجية الأمريكي، ورئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ونظيرته بيكا هافيستو، بالإضافة إلى إلقاء خطاب في هلسنكي، لتسليط الضوء على جهود دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا