انطلاق انتخابات مجلس الأمة بالكويت غدا.. 793 ألف ناخب لاختيار 50 نائباً

يستعد الناخبون في دولة الكويت للتوجه إلى صناديق الاقتراع غداً الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة «أمة 2023»، ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الكويتية 793 ألف و646 ناخباً، يدلون بأصواتهم لاختيار 50 نائباً، من بين 207 مرشحين، في عملية اقتراع تنطلق من الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر لمدة 12 ساعة، حتى الثامنة مساءً.

إغلاق التصويت في الثامنة مساء

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، سيتم إغلاق باب الاقترع الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات، وإعلان النتائج الرسمية والفائزين بعضوية المجلس في الفصل التشريعي الـ17، لفترة 4 سنوات مقبلة.

تأتي انتخابات مجلس الأمة الكويتي غداً، في أعقاب صدور مرسوم أميري في شهر مايو الماضي، يتم بموجبه حل مجلس الأمة، نزولا واحتراما للارادة الشعبية، والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات، لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون الكويت في المرحلة القادمة، بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.

المتنافسون والدوائر الانتخابية

تجري انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 دوائر، موزعة كالتالي:

- يتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحاً ومرشحة، للحصول على أصوات ناخبي الدائرة، وعددهم نحو 99779 ناخبا وناخبة.

- يتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحاً ومرشحة، للحصول على أصوات 90394 ناخباً وناخبة.

- في الدائرة الثالثة، يتنافس 34 مرشحاً ومرشحة، على أصوات 137978 ناخبا وناخبة.

- يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208740 صوتا انتخابياً.

- في الدائرة الخامسة، يبلغ عدد المرشحين 47، يتنافسون على أصوات 256755 ناخبا وناخبة.

إجراءات التصويت في الانتخابات

ويجري التصويت وفق المادة 32 من القانون الكويتي المختص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص، بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.