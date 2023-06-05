بدء تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، غداً الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو، تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم، فإنّه سيتم حضور لجنة البت في اعتذارات المكلفين بامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين بمدينة كفر الشيخ من يوم الثلاثاء 6 يونيو وحتى يوم الخميس 8 يونيو، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

حالات قبول الاعتذارات

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 11 حالة لقبول الاعتذارات، وهي كالتالي:

1- أنّ يكون محروماً من أعمال الامتحانات.

2- أنّ يكون حاصلاً على قومسيون طبي حديث.

3- أنّ يكون محالاً للمحكمة التأديبية.

4- أنّ يكون ممن يعمل جزءا من الوقت.

5- أنّ يكون ممن يعمل بنسبة عجز 5%.

6- أنّ يكون لم يمر عام على وفاة أحد الزوجين.

7- أنّ يكون أحد الزوجين مسافراً.

8- أنّ يكون الزوج يعمل بمنطقة نائية.

9- أنّ يكون قائماً بإجازة بدون مرتب.

10- ندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات.

11- وجود طفل رضيع أو من ذوي الهمم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يبلغ 25 ألفا و202 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي 6 آلاف و462 طالباً وطالبة، وشعبة علمي علوم 16 ألفاً و920 طالباً وطالبة، وشعبة علمي رياضة 1920 طالباً وطالبة.

ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية

ومن المقرر، أنّ ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022 - 2023، علي مستوي الجمهورية، يوم الاثنين 12 يونيو المقبل ويستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023.