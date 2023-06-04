وكيل تعليم كفر الشيخ يكرّم العاملين بكنترولات الشهادة الإعدادية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمجهود الكبير الذي بذله العاملين بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، في أعمال الرصد والمراجعة النهائية، موجهاً الشكر لهم، وحثهم على مواصلة مزيد من الجهد من أجل طلاب كفر الشيخ، والنهوض بالعملية التعليمية.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرّم العاملين بالكنترولات

وكرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح محمد حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، ومحمد معروف، مشرف كنترول قطاع الحامول، وعوض صبره، مساعد مشرف كنترول الحامول، وعبد القوي بدر، مشرف قطاع دسوق، ومحمد خطاب، مساعد مشرف قطاع دسوق، وهلال عبيد، مشرف قطاع كفر الشيخ، وعماد سليم، مشرف قطاع كفر الشيخ.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.