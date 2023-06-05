شباب المبدعين يحتفلون مع أشرف زكي بجوائز الإبداع (صور)

احتفل الشباب الحاصلين على جوائز الإبداع من وزير الشباب والرياضة بتلك التكريمات والجوائز، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم مع الدكتور أشرف زكي الحاصل على تكريم «إبداع».

احتفالية خاصة لأشرف زكي

وأحضر عدد من الطلبة الحاصلين على تلك الجوائز تورتة، واحتفلوا بالدكتور أشرف زكي، عقب تكريمه في مهرجان إبداع وحصوله أيضا على جائزة وسام الدولة التقديرية، منذ أيام قليلة.

والتقط الشباب المبدعون الحاصلون على الجوائز في المجالات الفنية المختلفة عددًا من الصور التذكارية مع الدكتور أشرف زكي؛ والذي جلس معهم ساعات قليلة للحديث عن الفن والإبداع والمستقبل.

يذكر أن الفنان أشرف زكي حصل مؤخرًا على جائزة الدولة التقديرية وأعرب عن سعادته لأنه يشعر بأن مشواره لم يذهب هدر.