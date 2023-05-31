اللجنة النقابية للفنون الشعبية تكرم أشرف زكي وصفاء أبوالسعود

تنظم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق غنيم، حفلا لتكريم مجموعة من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود.

تكريم المخرج عادل عبده

كما يكرم الحفل المخرج عادل عبده وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المخرج خالد جلال، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

وكذلك الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية ووكيل الإتحاد العام للنقابات الفنية، الكاتب الصحفي مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون سابقا.

ويقام الحفل في الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 2 يونيو المقبل بمسرح البالون بالعجوزة.