أشرف زكي بعد فوزه بجائزة الدولة التشجيعية: مشوار عمري ما راحش هدر

علَّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، معبِّرًا عن سعادته وفخره لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية، قائلا: «حسيت إن المشوار والمجهود والعمر ما راحش هدر وهناك من يقدره وهناك من يراقبه ويثمنه، وخاصة أنها جائزة الدولة».

الدولة بتقول شكرا على مجهودك وده وسام كبير

وأوضح أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه يعتبر أن الدولة هي من تكرمه وتشكره، مضيفًا: «الدولة بتقول شكرا على مجهودك وشكرًا على إبداعك وشكرًا على إسهاماتك وده وسام كبير».

زكي: لم أكن أفكر في الجائزة وأعتبر محبة زملائي والناس أعظم جائزة

وشدد نقيب المهن التمثيلية أنه لم يكن يفكر في الفوز بالجائزة معتبرًا أن محبة زملائه ومحبة الناس أكبر جائزة بالنسبة له.

وتابع زكي: «مكنتش بفكر قوي وأنا بعتبر حب الناس ده أكبر جايزة وبعتبر إن زمايلي وحبهم وإنهم بيحبوني وبيطبطبوا عليا»، معتبرًا أن التقدير من الدولة له مذاق خاص.