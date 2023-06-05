رمضان عبد المعز: في ناس يكذبون على الله ويسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناسا يكذبون على الله ويُسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم، ويكذبون ويقولون هذا كفر وهذا في النار.

الغل والحسد والحقد

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «ربنا حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الغل والحسد والحقد، والإثم والبغي، بغير الحق والكبائر، وكمان حرم الشرك، وكمان ربنا حرم التقول بدون علم، لا تفتي بدون علم، لا توزع الجنة والنار على مزاجك».

مصير البشر بيد الله

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز «ربنا هو اللى هيفصل مين يدخل الجنة والنار، رحمة ربنا فوق ما نتخيل»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ».