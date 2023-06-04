رمضان عبد المعز: الحجاج أغلى ضيوف الكرة الأرضية

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنَّ الذاهبين لأداء فريضة الحج والعمرة هذا العام هم ضيوف لدى الرحمن، مطمئنًا إياهم ومبشرهم بمغفرة الله ورحمته، موجهًا حديثه للحجاج: «أُبشر الذاهبين لأداء فريضة الحج ونهنئهم تذكروا جيدًا أنك أغلى ضيف في الكرة الأرضية لأنك ضيف الله - عز وجل، دعاهم فأجابوه».

عبد المعز: استعدادات الحجاج مع انتصاف شهر ذي القعدة

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» على شاشة DMC، أنَّ شهر ذي القعدة انتصف والحجاج في أرجاء الأرض من بشروا بالقبول يستعدون للذهاب لأداء مناسك الحج بالعديد من التجهيزات: «فرحة الحجاج بنزول أسمائهم بالجداول وفوزهم وتجهيزهم لملابس الإحرام وشروعهم في التلبية من الآن».

بشرى ودعاء للحجاج

تابع الداعية الإسلامي: «أي شخص ذاهب للحج والعمرة هذا العام سيكرمه الله ويراضيه ويرجع مجبور الخاطر بشرف ما بعده شرف طالما يحسن الظن بربه حتى الجبال والحجر وكل ما في الكون يلبي مع الحجاج لبيك اللهم لبيك».