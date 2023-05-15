رمضان عبد المعز: الناس تعمل ألف حساب لمن يخاف الله

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سورة يوسف مليئة بالقصص التي نستقي منها الكثير من الدروس، وتعلمنا أن من خاف من الله أخافه الناس وجعل الناس تخاف، وهذا ما حدث مع سيدنا يوسف مع امرأة العزيز فقال لها: «رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ».

لازم تخاف من ربنا

وتابع خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «اللي يخاف ربنا الناس تعمل له ألف حساب، ولو عايز ربنا يرحمك وتنال من رحمته وفضله لازم تخاف من ربنا، وهذا ما جاء فى قوله تعالى (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)».

الله لا يتخلى عن الناس الذين يخافونه

وأوضح أن سورة يوسف تعلمنا حسن اللجوء والاستعانة والتوسل والتضرع لله عز وجل، ولم يعتمد سيدنا يوسف على قوته الإيمانية ودائما المؤمنين يفزعون إلى ربهم ويتضرعون إليه، لافتا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا».

واستكمل: «شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعصوم كان بيقول إيه لولا الله ما اهتدينا، مكنش بيقول بعملى ولا صلاتى، لأ كان يخاف الله، فالله لا يتخلى عن الناس الذين يراقبونه ويخافونه، والناس التي تفر من المعصية وأي مكان يغضب الله».