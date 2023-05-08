رمضان عبد المعز: لو عاوز البركة في حياتك والشفاعة يوم القيامة افعل هذا الأمر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم ينور الحياة والبيوت والطريق، وطالما كان العبد يلزمه يعزه الله، لأنه كتاب عزيز تنزيل من حكيم حميد، لافتا إلى أن من أراد أن يكلم الله فليصلي ومن أراد أن يكلمه الله فيقرأ القرآن الكريم.

لو بتقرأ القرآن الكريم ربنا هيبارك لك

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الاثنين: «لو بتقرأ القرآن الكريم ربنا هيبارك لك فى وقتك وعمرك وبيتك وأولادك وهيبارك لك فى وطنك وكل حياتك، لأنه آيات الله الناصعة ودستوره الأبدي لا تتخلف حكمته نزل به الروح الأمين على رسول الله ليكون حدا للشر وسدا للضلالة ونهاية للفوضى ودعامة للعدل ومشعل للنور، يخرج به الناس من الظلمات إلى النور».

القرآن الكريم ينير القبور

واستكمل: «كتاب الله القرآن الكريم يبارك فى الحياة وينير القبور، ويشفع يوم القيامة، عشان كده لازم نتمسك به ونجله، لأن اللى بيقرأ قرآن أبوه وأمه هيلبسوا تاج عظيم جدا يوم القيامة، لأنهم حفظوا ابنهم القرآن الكريم».