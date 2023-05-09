رمضان عبد المعز: لو عاوز ترزق بزوجة أو زوج صالح افعل هذا الأمر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن كل ما يحدث في حياة الفرد يعتبر رزقا، وهذا ما يشغل كل شخص عن الآخر فمنهم من يحتاج صحة وآخر مال وآخر يريد الجنة، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لنا كن من المتقين وستحصل على ما تريد من الرزق، وهو ما جاء في قوله تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ».

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «شوف ربنا قال لنا إيه في القرآن، وحل لنا لغز الأمر اللي شاغلنا كلنا وهو الرزق مع اختلاف النوع، اللي طالب أموال وصحة وزوجة صالحة وزوج صالح وذرية صالحة، اللي عاوز علم والخير كله، كل ده خليك من المتقين وأقم الصلاة وأمر أهلك بها، دي رسالة كلها طمأنينة، ربنا قال لنا رزقك عندنا».

واستكمل عبدالمعز: «من أراد أنيسًا، فالله يكفيه ومن أراد جليسًا، فالقرآن يكفيه ومن أراد الغِنى، فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظًا، فالموت يكفيه ومن لم يكفهِ لا هذا ولا هذا، فالنار تكفيه».