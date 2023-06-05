ضبط 2900 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن إحباط تهريب كمية من السولار يبلغ حجمها 2900 لتر بغرض بيعها في السوق السوداء، وذلك استمرارا للحملات التموينية المكثفة، والحرص على منع تهريب السلع الاستراتيجية من المواد البترولية.

تشديد الرقابة على الأسواق

وشن «تموين مطروح» حملة تموينية بمعرفة الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين في مطروح، لمواجهة ومنع تهريب السلع الاستراتيجية من المواد البترولية، وضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التموينية، وضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

حملة تموينية في مطروح

وتمكنت الحملة التموينية من تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة تتضمن تجميع مادة السولار بغرض بيعها بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في مجال الأغذية، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وجرى قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.

تكثيف الحملات التموينية في المدن

وأكدت وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيله وسيدي براني والسلوم وسيوة.