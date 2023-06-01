ضبط 45 مخالفة تموينية في حملة رقابية على الأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 45 مخالفة تموينية بالدقهلية أثناء عمل حملات رقابية مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بمختلف المركز التابعة للمديرية بالدقهلية، وحررت محاضر بالمخالفات.

وأوضح«دايرة» في بيان صحفي له أن الحملات المرورية جاءت بناءً على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

حملات مرورية على الأسواق والمخابز

وأشار«دايرة» أنه جرى تشكيل مجموعة من الحملات المرورية اليوم الخميس 1 يونيه 2023 بالإدارات المختلفة وهي:«شربين، بندر ميت غمر، المنزلة، ومنية النصر، وتمي الأمديد، ميت سلسيل».

ضبط 45 مخالفة بالأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية، وجاءت بالنسبة للرقابة على المخابز كالآتي:

جري تحرير 19 محضر نقص وزن مابين«9-16 جم»، و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 8 شيكارة، ومحضر عدم وجود ميزان داخل المخبز، ومحضر انتهاء من الإنتاج، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات.

و أضاف أن الحملات أسفرت علي عدة محاضر بالنسبة للرقابة علي الأسواق، وجاءت كالآتي:

- 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مخالفة تعليمات، ومحضر تبديد حرز.

وأكد «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، واستمرار الحملات الرقابية بكل شفافية ونزاهة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.