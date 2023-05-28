ضبط 1056 لتر زيت مجهول المصدر في حملة تموينية مكبرة بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1056 لتر زيت سيارات مجهول المصدر، محملة على سيارة بطريق أبو كبير، وتم مصادرة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير، برئاسة محمد محيي، مدير الإدارة، بحملة تفتيشية، وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي، تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات، وبالفحص تبين أنها دون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا، و24 جركن زيت سعة 5 لترات، و96 جركن سعة لتر، وتحرير المحضر رقم 6973 جنح مركز أبو كبير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.